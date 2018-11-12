بوتين يشارك في الاحتفال باستكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري اوشاكوف، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيحضر مراسم استكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي، الذي سيعقد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في إسطنبول.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية عن أوشاكوف قوله: "سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل استكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، وسيعقد هذا الحدث في إسطنبول في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN غازبروم تكمل بناء الخط الأول من مشروع "التيار التركي"

هذا ويتضمن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتي تمتد حتى كانون أول/ديسمبر من عام 2019.

و"التيار التركي" هو خط أنابيب غاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود. ويخصص الخط الأول لتصدير الغاز إلى المستهلك التركي، أما الخط الثاني لتزويد الدول الأوروبية الجنوبية والجنوبية الشرقية بالغاز.

يبدأ الجزء البحري من محطة ضغط الغاز "روسكايا" بالقرب من مدينة أنابا عبر قاع البحر الأسود وحتى السواحل التركية وبعد ذلك، سيتم وضع خط النقل البري حتى الحدود التركية مع الدول المجاورة.

ويتم نقل الأنابيب على متن بيونيرينغ سبيريت، سفينة البناء الأكبر في العالم. ويتم على متنها تلحيم الأنابيب. ويتم تفحص مناطق التلحيم وحمايتها بطلاء خاص قبل وضعها في العمق.