بوتين يشارك في الاحتفال باستكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز التركي

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية عن أوشاكوف قوله: "سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل استكمال بناء القسم البحري من خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، وسيعقد هذا الحدث في إسطنبول في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".
و"التيار التركي" هو خط أنابيب غاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود. ويخصص الخط الأول لتصدير الغاز إلى المستهلك التركي، أما الخط الثاني لتزويد الدول الأوروبية الجنوبية والجنوبية الشرقية بالغاز.
يبدأ الجزء البحري من محطة ضغط الغاز "روسكايا" بالقرب من مدينة أنابا عبر قاع البحر الأسود وحتى السواحل التركية وبعد ذلك، سيتم وضع خط النقل البري حتى الحدود التركية مع الدول المجاورة.
ويتم نقل الأنابيب على متن بيونيرينغ سبيريت، سفينة البناء الأكبر في العالم. ويتم على متنها تلحيم الأنابيب. ويتم تفحص مناطق التلحيم وحمايتها بطلاء خاص قبل وضعها في العمق.
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