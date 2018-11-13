الرئيس النمساوي لم يناقش مع لافروف قضية التجسس المزعومة لصالح روسيا

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن إنه لم يناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المنتدى العالمي في باريس، قضية التجسس المزعومة لصالح روسيا.

فينا — سبوتنيك. وقال فان دير بيلن في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتليفزيون النمساوية" أو ري أف": "الوزير لافروف كان أيضا في باريس. رحبنا ببعضنا البعض لفترة وجيزة، ولم يتطرق لا هو ولا أنا بقضية التجسس المزعومة".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori سفير إيطاليا في روسيا: هدف مؤتمر باليرمو مساعدة الليبيين لإيجاد حل للأزمة بأنفسهم

وعلق على القضية، قائلا إن التجسس آمر غير مقبول، لكن جميع وكالات الاستخبارات تحاول الحصول على المعلومات بطرقها الخاصة.

وأضاف فان دير بيلن: "التجسس أمر غير مقبول من جهة و من جهة أخرى، نعلم جميعا أن جميع أجهزة الاستخبارات في هذا العالم تحاول بطريقتها الخاصة الحصول على المعلومات وليس دائمًا بالطرق القانونية

هذا واحتفلت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى والتي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية حضر الاحتفال أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم منهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.