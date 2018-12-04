الكرملين يكشف عن مصير السفن الأوكرانية المحتجزة

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن مصير السفن والزوارق الأوكرانية المحتجزة يدخل ضمن صلاحيات أجهزة التحقيق، وليس للكرملين.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين على علم بمصير السفن الأوكرانية: "لا أستطيع الإجابة على سؤالكم، هذا لا يدخل ضمن عملنا. بل هو من اختصاص أجهزة التحقيق، الذين يقومون الآن بالتحقيق، وهم يوجهون الاتهام. يجب الرجوع إليهم لمعرفة ذلك، لأنه، على حد فهمنا، هذه السفن، وهذه الزوارق… ذات صلة بالقضية التي تجري حاليا، وأين هم الآن، لا أستطيع أن أقول لكم، يجب أن تتوجهوا بالسؤال إلى هيئات التحقيق".

© Sputnik . Mikhail Klimentyev بوتين يبحث مع نظرائه في قمة العشرين حادث مضيق كيرتش

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن سفينتا "بيرديانسك"، "نيكوبول"، المحتجزتان في مضيق كيرتش قد اختفتا من المرسى أما السفينة "ياني كابو" بقيت في مكانها.

وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" وياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه، المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها، ما أثار دعوات من عدة دول لتخفيف التصعيد بالمنطقة وإطلاق سراح البحارة المحتجزين.