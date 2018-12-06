موسكو: واشنطن تهدف لتعطيل نظام الرقابة على الأسلحة ومنع انتشارها في الفضاء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن معارضة الولايات المتحدة للوثائق الروسية لمنع انتشار الأسلحة في الفضاء، تدل على أن واشنطن تهدف لتعطيل النظام القائم للرقابة على التسليح ومنع انتشار الأسلحة في الفضاء.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "الإشارة التي أثارت القلق، كانت هدم واشنطن التوافق الذي كان محفوظا بعناية في السنوات الأخيرة حول القرار المشترك بشأن "تدابير الشفافية وتعزيز الثقة في النشاط في الفضاء".

© Sputnik . Sergey Guneyev بوتين: موسكو لن تكون الطرف الذي سيغادر معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى

وتابعت "نقيم التغير الحاد في موقف واشنطن بشأن هذه الوثيقة، والتحول من أقصى أشكال دعمها، والاشتراك في صياغتها، للتصويت بالرفض، كاستعراض آخر لسعي واشنطن لتعطيل النظام القائم للرقابة على التسليح ومنع الانتشار والإعاقة الشديدة لأية خطوات إيجابية في هذا المجال".

يذكر أن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسليح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، كان قد أفاد في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأن الولايات المتحدة ترسل إشارات متضاربة حول مستقبل اتفاقية "ستارت الجديدة" لتقليص الأسلحة الاستراتيجية، موضحا عدم وجود موقف محدد لدى واشنطن بشأن الكثير من جوانب تلك الاتفاقية.

وقال يرماكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الإشارات متضاربة. لا يوجد موقف لدى الإدارة الأمريكية بشأن الكثير من جوانب الاتفاقية. إنها المرة الأولى، في العقود الأخيرة، التي لا يكون فيها لدى دولة نووية قوية إلى هذا الحد، عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، موقف بشأن مسائل الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، ذات الأهمية الاستثنائية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية خلال 60 يوما.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، في بروكسل، إن "الولايات المتحدة ستعلق التزامها باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى لمدة 60 يوما حتى تلتزم روسيا بالاتفاقية".