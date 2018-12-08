القرم تطرح شروطا على القوات الأوكرانية

يمكن للسفن الحربية الأوكرانية أن تعبر مضيق كيرتش إلى بحر ازوف ضمن شروط معينة.

أعلن ذلك مسؤول في المجلس التشريعي المحلي الخاص بإقليم القرم الروسي.

وكان وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك ادعى في وقت سابق أن السفن الحربية الأوكرانية ستواصل عبور مضيق كيرتش عند الضرورة لأن أوكرانيا لن تتخلى عن حقها في الحضور في بحر ازوف.

وقال يوري غيمبيل، المسؤول في برلمان إقليم القرم، في تصريح لـ"سبوتنيك": من حق أوكرانيا أن ترسل سفنها الحربية إلى بحر ازوف شريطة أن تحترم القوانين الدولية المنظمة لحركة السفن البحرية وتفي بمتطلبات الدخول إلى المياه الإقليمية الروسية.

وأكد المسؤول أن السلطات الروسية لا تمنع مرور أية سفينة أجنبية في المياه الروسية في حال تلبية هذه الشروط.

© Sputnik . Alexey Malgavko جسر القرم فوق مضيق كيرتش

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انتهكت 3 قطع بحرية أوكرانية هذه الشروط، حيث دخلت إلى مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر ازوف دون استئذان السلطات الروسية، الأمر الذي استوجب إيقافها وهو ما فعله حرس الحدود الروسي.