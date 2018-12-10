بيسكوف: لا توجد حتى الآن اتفاقات واضحة بشأن لقاء بوتين ونتنياهو

© Sputnik . Michail Klimentjev بيسكوف: بوتين ونتنياهو ناقشا في باريس شؤون العلاقات الثنائية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين في هذا الصدد اليوم الاثنين:

"لقد اتفقا على عقد اللقاء، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقات واضحة حول هذا الشأن. نحتاج فقط إلى إيجاد ميعاد يوافق أجندة عمل الرئيس ورئيس الوزراء.

ونوه بيسكوف أن بوتين ونتنياهو اتفقا على تحديد موعد لقائهما من خلال مساعديهما.

وكان الزعيمان قد التقيا الشهر الماضي في إطار الاحتفال بتوقيع اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى قبل مئة عام في العاصمة الفرنسية باريس. وكان هذا اللقاء الأول بين بوتين ونتنياهو، منذ إسقاط طائرة استطلاع روسية في سوريا خلال سبتمبر/ أيلول.