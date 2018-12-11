بورتنيكوف: الأمن الروسي يكشف عن 37 خلية ارهابية ويقضي على 65 مسلحا

موسكو — سبوتنيك. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب: "تم الكشف عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية على أراضي جمهورية داغستان وأنغوشيا والشيشان وإقليم ستافروبل".

وأضاف:

"خلال عمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من عمليات التحري، تم تحييد 65 مسلحا، بينهم 10 متزعمين لعصابات مسلحة. كما تم القبض على 36 متزعما و236 مسلحاً و589 متعاونا".

ولفت إلى أنه خلال عام 2018 تم حظر أكثر من 64 ألف موقع يتضمن معلومات غير قانونية، بينها 47 ألف موقع يحتوي على مواد ذات مضمون إرهابي.

كما كشف بورتنيكوف أن قوات الأمن الروسية منعت، خلال عام 2018، دخول أكثر من 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لمنظمات إرهابية.

وقال بورتنيكوف :

"وزارة الداخلية وحرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي منعوا دخول أكثر من 10 آلاف شخص يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية ومتطرفة بالدخول إلى البلاد، كما منعو أكثر من 60 مواطنا روسيا وأجنبيا التوجه إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط".

يذكر أن حرس الحدود الروسي ووكالات الأمن الإقليمي، ألقوا القبض على أكثر من 1.4 ألف شخص يشتبه في تورطهم في الإرهاب في عام 2017.