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20:24 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    صاروخ إيراني من نوع ذو الفقار

    روسيا تعارض قيام الأمم المتحدة بالتحقيق في البرنامج الصاروخي الإيراني

    © Photo/ Ali Javid
    روسيا
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    أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعارض تحقيقات الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني دون إذن من مجلس الأمن الدولي.

    الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "ينبغي وقف أنشطة التفتيش أو المراقبة غير المنسقة التي تقوم بها الأمانة بشكل نهائي، بغض النظر عن الاعتبارات التي تمليها… ولا ينبغي أن يحتوي التقرير على معلومات من مصادر مفتوحة، أو الاستشهاد بمعلومات تقدمها دول دون التحقق منها، خاصة عندما لا يتم إطلاع أعضاء المجلس عليها".

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
    © AP Photo / Cliff Owen
    بومبيو: الاتفاق النووي يحمي إيران من المساءلة... وصواريخ طهران تهدد شركاءنا
    من جهة ثانية أعلن نيبينزيا، أن روسيا تؤيد بشكل كامل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للحفاظ على خطة العمل الشاملة مع إيران وتعارض محاولات ربط قضايا أخرى معها، بما في ذلك البرنامج الصاروخي الإيراني.

    وقال نيبينزيا خلال الجلسة: "نؤيد بشكل كامل تقييم الأمين العام المذكور في تقريره، عن أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة واستئناف العمل بالعقوبات الأحادية ضد إيران، تعد تحديا خطيرا، ولا يسهم في التوصل إلى الأهداف التي حددتها الخطة وقرارا مجلس الأمن رقم 2231. وننضم إلى دعوة الأمين العام الحفاظ على الاتفاق… وموافقون على أن القضايا التي ليست جزءا من هذا الاتفاق لا ينبغي أن تكون سببا لانهياره".

    أما وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال اليوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الموقع بين السداسية الدولية وإيران في 2015 يحمي الأخيرة من المسائلة، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

    وأشار بومبيو، في جلسة بمجلس الأمن الدولي، "خطة العمل الشاملة المشتركة [لاتفاق النووي] حتى الآن تحمي إيران من المسائلة"، مضيفا أن إيران "لديها مئات الصواريخ التي تشكل تهديدا لشركائنا في المنطقة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    برنامج الصواريخ الإيراني, الحكومة الروسية, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, إيران, روسيا
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