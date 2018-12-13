الخارجية الروسية: معلومات عن تحضيرات أوكرانية لهجوم عسكري في دونباس

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن أوكرانيا تحضر لهجوم عسكري منظم على مدينة ماريوبول الواقعة في مقاطعة دونباس.