الخارجية الروسية: إرسال القاذفات الروسية "تو-160" إلى فنزويلا لا ينتهك اتفاق حظر الأسلحة النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن إرسال روسيا القاذفات الاستراتيجية من طراز "تو-160" إلى فنزويلا لا ينتهك معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية.

موسكو-سبوتنيك. جاء في البيان: "نظرا للبيان المنشور على موقع منظمة الدول الأمريكية… بشأن إرسال طائرتين استراتيجيتين روسيتين إلى فنزويلا… نود الرد بالآتي: روسيا الاتحادية تلتزم بصرامة بتعهداتها المأخوذة على عاتقها وفق البروتوكول الإضافي الثاني،

التابع لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الذي يحتوي على ضمانات قانونية ملزمة تستبعد استخدام وتهديد استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا ضد دول المنطقة".

© Photo / Rosoboronexport الدفاع الروسية: طيارو القوات الفضائية الجوية الروسية يستعدون للعودة إلى الوطن من فنزويلا

وأضاف البيان: "توجه القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى فنزويلا لا ينتهك بأي شكل بنود الاتفاقية المذكورة".

موسكو تعتبر إعلان منظمة الدول الأمريكية حول تحليق القاذفات الروسية "تو-160" في فنزويلا، مضر بعلاقات روسيا بالمنظمة.

واعتبرت الخارجية الروسية في بيانها، إعلان منظمة الدول الأمريكية في هذا الشأن، مضرا بعلاقات روسيا بالمنظمة.

وجاء في البيان في هذا الصدد: "لا يمكننا قبول إدلاء هيكلية إقليمية محترمة كمنظمة الدول الأمريكية بتصريحات، تهدف بموضوعية لإشاعة أجواء عدم الثقة في العلاقات بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي".