عاهل الأردن يعزي الرئيس بوتين في ضحايا انهيار مبنى ماغنيتاغورسك

جلالة الملك يعزي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة مغنيتوغورسك، والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص



His Majesty condoles President of Russia Vladimir Putin over the victims of the building collapse in the city of Magnitogorsk, caused by a gas explosion