عاهل الأردن يعزي الرئيس بوتين في ضحايا انهيار مبنى ماغنيتاغورسك

أعرب عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، عن خالص العزاء والمواساة في ضحايا انهيار المبنى السكني بمدينة ماغنيتاغورسك شرقي روسيا.

وحسب نشرة رسمية، صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد "بعث الملك عبدالله الثاني برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتوغورسك، والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص".

وعبر العاهل الأردني، في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس بوتين وعائلات الضحايا والشعب الروسي الصديق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

جلالة الملك يعزي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة مغنيتوغورسك، والذي أودى بحياة العديد من الأشخاص



His Majesty condoles President of Russia Vladimir Putin over the victims of the building collapse in the city of Magnitogorsk, caused by a gas explosion — RHC (@RHCJO) January 5, 2019

​ووقع انهيار في مبنى سكني بمدينة ماغنيتاغورسك، يوم الاثنين الماضي، جراء انفجار غاز منزلي، مما نتج عنه مصرع 39 شخصا بينهم 6 أطفال.

وأعلن نائب رئيس هيئة الطوارئ الروسية ألكسندر تشوبريان، أمس الجمعة، أنه قد تم التعرف على جثث جميع ضحايا المبني السكني.