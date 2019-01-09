مساعد وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو لبحث الشأن السوري

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث الأوضاع في سوريا مع المسؤولين الروس، وفقا لما أفادت به السفارة الإيرانية في موسكو، على قناتها في تطبيق "تلغرام".

وذكرت السفارة: "خلال هذه الزيارة سيجري بحث القضايا الإقليمية مع المسؤولين الرسميين في روسيا وخصوصا الشأن السوري".

ولم تذكر السفارة المسؤولين الروس الذين سيلتقيهم أنصاري.

وكان وفد تركي رفيع المستوى، يضم كلاً من وزير الخارجية والدفاع والمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس المخابرات، قد زار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018، موسكو، لبحث الوضع في سوريا عقب قرار أميركا سحب قواتها منها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، سابقا، أن مسألة خروج الجيش الإيراني من سوريا ليس مشكلة روسيا، وإنما على دمشق وطهران الحل والاتفاق فيما بينهما.