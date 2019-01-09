الكرملين: التحضير جار لزيارة أردوغان لكن التاريخ لم يحدد بعد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التحضير جار لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى روسيا في القريب العاجل، لكن تاريخ الزيارة لم يحدد بعد.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عن موعد الزيارة: "في القريب العاجل، إن لم يكن في أقرب وقت، نحن نترقب هذه الزيارة ونحضر لها. وفي نفس الوقت، لا توجد تواريخ محددة حتى الآن".

© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace أردوغان يزور موسكو قريبا

وكان المكتب الصحفي للرئيس التركي قد أعلن، قبل أيام، أن أردوغان يعتزم زيارة إلى روسيا في يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال المكتب الصحفي، لوكالة "سبوتنيك": "رئيسنا سيزور روسيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني، ولم يتم تحديد الموعد بعد".

وكان أردوغان أعلن، في نهاية الشهر المنصرم، أنه يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأيام القريبة في موسكو، لمناقشة الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن وفدا تركيا سيصل إلى روسيا عشية زيارته.