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02:10 10 يناير/ كانون الثاني 2019
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    دميتري بيسكوف

    بيسكوف: موقف واشنطن "غير الودي" تجاه روسيا ليس وهم بالنسبة لنا

    © Sputnik . Sergey Guneev
    روسيا
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    أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الموقف "غير الودي" تجاه روسيا مازال هو المسيطر في واشنطن، وموسكو ترفض أن تتوهم وأن ترتدي "نظارات وردية".

    الكرملين، موسكو، روسيا
    © Sputnik . Natalia Selivertova
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    وقال بيسكوف للصحفيين: "فيما يتعلق بالموقف غير الودي، فهو مازال منتشرا بشكل كبير، في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ ووزارة الخارجية… نحن لا نميل إلى ارتداء نظارات وردية، ونعلم أن مثل هذه المواقف غير الودية، على الأرجح، ومع الأسف، مازالت هي المسيطرة".

    كما علَق بيسكوف على مطالب مجلس الشيوخ الأمريكي بتمديد العقوبات ضد شركات رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا قائلا "في واقع الأمر نحن نفضل أن نكون حذرين فيما يتعلق بالتصريحات حول العقوبات ضد شركات ديريباسكا، هناك عمل جاد في هذا الشأن".

    كان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن في 20 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أن واشنطن تواصل نهج تأزم العلاقات عبر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وأن روسيا لن تخضع للضغوطات، وأن النهج الأميركي الذي يتسم بقصر النظر لا يلبي مصالح الشعبين، ويقوض آفاق تسوية العلاقات الثنائية.

    وتحتد العلاقات بين روسيا وأمريكا في الآونة الأخيرة إثر إدانة أمريكا مواطنة روسية بالتجسس وكذلك استمرار اتهام روسيا بالتدخل بالانتخابات. 

    ذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت الروسية ماريا بوتينا، 29 عاما، في تموز/ يوليو الماضي، واتهمتها بممارسة نشاط يخدم المصالح الروسية.

    وقالت الخارجية الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري إن السلطات الأمريكية أجبرت المواطنة الروسية ماريا بوتينا التوقيع على اتهامات سخيفة، من خلال التهديد بالسجن لفترة طويلة وخلق ظروف احتجاز غير محتملة.

    وأعلن مدير الاستخبارات القومية الأمريكي، سابقا، أن الاستخبارات تعتقد أن روسيا والصين وإيران تدخلت في الانتخابات الأمريكية في عام 2018، ولكنها لم تستخلص استنتاجات حول تأثير مثل هذا التدخل على نتائج التصويت.

    وفي سياق آخر، أعلن بيسكوف أن التحضير جار لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى روسيا في القريب العاجل، لكن تاريخ الزيارة لم يحدد بعد.

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    الكلمات الدلالية:
    واشنطن, وكالة سبوتنيك, دميتري بيسكوف, موسكو
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