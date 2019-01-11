بعد انسحاب القوات الأمريكية... روسيا تؤكد ضرورة سيطرة دمشق على تلك المناطق

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن تنفيذ نوايا الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا سيكون خطوة صحيحة، لكن الأهم أن تنتقل المناطق المحررة إلى سيطرة دمشق.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "نعتقد أن تنفيذ النوايا، التي أعلنت عنها واشنطن سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح".

© REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U.S. Army نعومكين: انسحاب الولايات المتحدة من سوريا قد يكون "غطاء" لسيناريو مرعب

وشددت على أهمية انتقال المناطق، التي تركها الأمريكيون، إلى سيطرة الحكومة السورية.

ولكن شككت زاخاروفا في خطط الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، قائلة: "لا يمكنني أن أشارككم ثقتكم في انسحابهم لأننا لم نر استراتيجية رسمية حتى الآن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة.

فيما أكدت دول أخرى من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا كألمانيا وبريطانيا، أهمية استمرار عمل التحالف حتى القضاء على "داعش" نهائيا، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي كان بمثابة المفاجأة.

كما وردت أنباء، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن بدء الولايات المتحدة بالفعل، سحب معداتها اليوم من مواقع تمركزها في سوريا، دون ذكر تفاصيل عن أنواع المعدات وطرق نقلها.