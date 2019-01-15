تراجع النشاط الإرهابي في روسيا لأكثر من 20 مرة في آخر 5 سنوات

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الإرهابي في روسيا تراجع بأكثر من 20 مرة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

موسكو-سبوتنيك. قال باتروشيف لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "النشاط الإرهابي في البلاد تراجع بأكثر من 20 مرة خلال خمس سنوات. في عام 2018 تم تنفيذ 9 جرائم ذات طابع إرهابي وعمل إرهابي واحد".

© Photo / Public relations center of Federal Security Service تصفية ثلاثة مسلحين خلال اشتباك في داغستان الروسية

وفقا لباتروشيف، يرتبط تقلص التهديد الإرهابي بالعمل الدقيق لأجهزة الهيئات الأمنية الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، ما أدى إلى إحباط 36 جريمة ذات طبيعة إرهابية، بما في ذلك و 20 عملا إرهابيا.

وأشار باتروشيف في الوقت ذاته، إلى أن تراجع النشاط الإرهابي لوحظ في العالم أجمع، مضيفا "من حيث الأنشطة الإرهابية، بلغ عدد الهجمات الإرهابية في عام 2014 حوالي 16 ألف، ولكن للعام الثاني على التوالي، يتقلص هذا العدد لحوالي 10 آلاف.

وفي الشرق الأوسط وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تضاعف التراجع، وهو مرتبط بشكل مباشر بالوضع في سوريا ، حيث تم تدمير وتشتيت التشكيلات الرئيسية للإرهابيين، وبدأت عملية المصالحة الوطنية. وانخفض النشاط الإرهابي في جنوب آسيا بحوالي الثلث

خلال الأعوام القليلة الماضية".

وأوضح باتروشيف أن حجم النشاط الإرهابي في أفغانستان يعد الأكبر في العالم، قائلا، إن "التواجد الأميركي في هذا البلد لأكثر من 15 عاما أدى إلى تدهور الوضع. وازداد النشاط الإرهابي في أوروبا، حيث استغل الإرهابيون أزمة الهجرة وجعلوها كغطاء لهم".