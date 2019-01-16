بيسكوف يكشف عن أولويات بوتين

ووفقا لوسائل إعلام روسية فإن الحد من الفقر، يقع في رأس قائمة ألويات الرئيس وقال بيسكوف:

"نعم، لدينا معدلات نمو غير كافية، لا يزال هناك الكثير من الناس يعيشون تحت خط الفقر، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. حل المشكلة الآن أولوية قصوى بالنسبة للرئيس".

وأضاف: "في المرحلة الحالية يتم ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في روسيا. والذي يمكن أن يصبح نقطة انطلاق لدفع وتحقيق انفراج في الوعي الإنتاجي والتكنولوجي".

وفي 15 كانون الأول/ يناير الجاري، أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية للشؤون الاجتماعية، تاتيانا غوليكوفا، عن انخفاض معدل الفقر في روسيا، مستشهدة ببيانات من هيئة الإحصاء الروسية "روستات" التي أفادت بأن مستوى الفقر في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 كان 13.3 % ، بينما كانت النسبة في نفس الفترة من عام 2017 13.8%.