روسيا: العثور على أحد طياري مقاتلة "سو-34" المنكوبة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، العثور على قائد مقاتلة "سو-34" المنكوبة في الشرق الأقصى الروسي.

موسكو- سبوتنيك وقالت الوزارة، في بيان لها، "طاقم مروحية مي-8 للبحث والإنقاذ التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية شاهد طيار مقاتلة سوخوي-34، حيث يعطي الطيار إشارات ضوئية. وعملية الإنقاذ تجري في ظروف جوية صعبة مع رياح عاصفة تصل إلى 4 درجات".

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدفاع الروسية تؤكد حادثة احتكاك مقاتلتي "سو-34"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أنباء وقوع حادثة احتكاك بين مقاتلتين من طراز "سو-34" في أجواء الشرق الأقصى الروسي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

قالت الوزارة، في بيان لها، "يوم الثامن عشر من يناير في تمام الساعة 8:07 بتوقيت موسكو وأثناء قيام طائرتين من طراز سو 34 بتحليق تدريبي فوق مياه البحر الياباني على بعد 35 كيلومترا عن الشاطئ حدث احتكاك بين المقاتلتين".

وأضاف البيان أن "طاقمي المقاتلتين تمكنا من القذف بنفسيهما… والطائرتان كانتا تقومان بالتحليق دون ذخيرة".

وأفاد مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن قاذفة مقاتلة من طراز "سو-34" قد اختفت من شاشات الرادار، خلال تحليقها في الشرق الأقصى الروسي، مشيرا إلى أن الطيارين استطاعا القذف بنفسيهما والهبوط بسلام بواسطة المظلة.

وأوضح المصدر أن المقاتلة سقطت في البحر بالقرب من مضيق تارتاري في المحيط الهادي أقصى شرق روسيا ما بين إقليم خاباروفسك وساخالين.