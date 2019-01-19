بالفيديو... ظاهرة غير عادية في ليلة عيد الغطاس بموسكو

وشهدت موسكو ارتفاعا غير طبيعي في درجات الحرارة يوم أمس وصلت إلى ما فوق الصفر، وسببت تغيرات الطقس إعصار وهطول ثلوج، مصحوبة بالرعد والبرق الأمر الذي يعد ظاهرة مناخية غير طبيعية.

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية تكررت مثل هذه الظاهرة آخر مرة في شباط / فبراير 2015، وخلال السنوات الخمسين الماضية ، تم تسجيل هذه الظاهرة تسع مرات فقط.

ولم تسجل محطات الأرصاد الجوية في العاصمة أي علامات على حدوث عواصف رعدية، رغم أن خبراء مركز فوبوس للطقس اعتبروا أنه لا يوجد سبب لعدم تصديق حدوث هذه الظاهرة.