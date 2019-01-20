مصدر عسكري روسي لـ"سبوتنيك": الطيران الحربي دمر مقرات لـ"النصرة" جنوبي إدلب

كشف مصدر عسكري روسي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الطيران الحربي الروسي نفذ فجر اليوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير، سلسلة من الغارات الجوية الدقيقة على مواقع الإرهابيين في ريف إدلب.