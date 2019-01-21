شويغو لبيدرسون: روسيا تأمل في الانتقال النشط إلى التسوية السياسية في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال مباحثاته مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، أن روسيا تأمل في الانتقال النشط إلى التسوية السياسية في سوريا، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية يسير ببطء شديد.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو "نأمل في الانتقال إلى تسوية سياسية نشطة، المتمثلة بإنشاء لجنة دستورية وإنشاء دستور وتطوير آلية لاعتماد هذا الدستور".

© REUTERS / Omar Sanadiki عضو هيئة التفاوض السورية: بحثنا في لقائنا مع بيدرسون ملفات عدة أهمها إطلاق اللجنة الدستورية

وشدد شويغو "طبعا كل هذا يجب أن يكون في إطار قرار 2254 القرار الذي يشمل تسوية الوضع في سوريا".

هذا وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن ثقته بأن روسيا والأمم المتحدة ستلعبان دورا كبيرا في حل النزاع في سوريا.

ومن الجدير بالذكر أن غير بيدرسون هو رابع مبعوث أممي إلى سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، وخلف ستافان دي ميستورا الذي تقاعد لأسباب عائلية في 31 كانون الأول/ ديسمبر.

هذا ويقوم بيدرسون، منذ توليه منصب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، بجولات إلى البلدان المعنية بالتسوية السورية لبحث آفاقها.