روسيا تحاول الحفاظ على اتصال مع أقوى المرشحين للرئاسة في أفغانستان

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، رئيس القسم الأسيوي الثاني بوزارة الخارجية، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تحاول الحفاظ على اتصالاتها مع جميع المرشحين للرئاسة في أفغانستان، بمن فيهم أولئك الذين لديهم فرصة حقيقية للفوز.

موسكو- سبوتنيك. وذكر كابولوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحاول الحفاظ على اتصالات مع أولئك الذين، كما نرى، لديهم إمكانات كبيرة ويمكنهم الفوز. وهذا أمر مهم بالنسبة للعلاقات الروسية — الأفغانية المستقبلية".

© REUTERS / OMAR SOBHANI وزير الداخلية الأفغاني يستقيل للترشح لمنصب نائب الرئيس

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في 20 يوليو/ تموز. وتم تسجيل 18 مرشحا لأعلى منصب حكومي في الجمهورية، بمن فيهم أشرف غني وعبد الله عبد الله، اللذان كانا في عام 2014 المنافسين الرئيسيين على كرسي الرئاسة.

وكانت مفوضية الانتخابات الأفغانية قررت، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأجيل الانتخابات الرئاسية 3 أشهر لتجري في يوليو/ تموز المقبل، بدلا من أبريل/ نيسان.

وجرت الانتخابات التشريعية الأفغانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشهدت عمليات عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى والجرحى، وذلك بعدما أعلنت المجموعات المسلحة، وعلى رأسها حركة "طالبان" رفضها ما وصفته بـ "مسرحية الانتخابات"، وتوعدت باستهداف العاملين في هذا المجال.