أحدث مدرعة روسية تستطيع السباحة

وقال سيرغي أبدولوف، كبير مصممي الآليات في مصنع الآليات بمدينة كورغان الروسية، لـ"سبوتنيك" إنه يجري الآن اختبار القدرة الحركية للآلية المدرعة الجديدة.

© Sputnik . Igor Zarembo مدرعات الجيش السوري تشهر قوتها النارية في حماة (فيديو)

وأضاف أن الاختبار النهائي سيُجرى في خريف 2019.

وتم عرض الآلية الجديدة، وهي ناقلة الجنود المدرعة المجنزرة "بي تي-3إف"، للمرة الأولى في معرض أسلحة الجيش الروسي "أرميا 2016".

وتقدر الآلية الجديدة التي تعتبر بديلا لمدرعة "إم تي-إل بي" التي صُنعت في زمن الاتحاد السوفيتي، على السباحة، ويمكن إنزالها من الطائرة بواسطة المظلات.

وتسير العربة الجديدة بسرعة 70 كيلومترا في الساعة على البر وبسرعة 10 كيلومترات في الساعة على الماء.

وتتسع عربة "بي تي-3إف" لـ14 جنديا ويقودها طاقم مكوّن من 3 أشخاص.

وتتسلح عربة "بي تي-3إف" بالمدفع الرشاش عيار 7.62 ملم المزود بجهاز الرؤية الليلية ومعين المدى الليزري. ويتم التحكم فيه عن بعد.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية نيتها لشراء عربات "بي تي-3إف". وأبدت دولة أجنبية هي إندونيسيا، الرغبة في اقتناء عربات "بي تي-3إف".