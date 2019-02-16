لافروف: نعول على مواصلة المفاوضات مع اليابان حول معاهدة السلام

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يعول على مواصلة المفاوضات حول معاهدة السلام مع اليابان وفقا لإعلان عام 1956.

© Sputnik . Iliya Pitalev خبير يكشف عن سيناريو الحرب بين روسيا واليابان ونهايته غير المتوقعة

ميونيخ — سبوتنيك . أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت 16 شباط/ فبراير، خلال المحادثات مع وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، أنه يعول على مواصلة المفاوضات حول معاهدة السلام وفقا لإعلان عام 1956.

وقال لافروف في اجتماع عقد في القنصلية العامة الروسية في ميونيخ: "نجتمع وفقا لاتفاق رئيس روسيا ورئيس وزراء اليابان حول ضرورة تكثيف العمل بشأن معاهدة السلام بحسب إعلان عام 1956."

وأضاف الوزير الروسي، إنه يريد "أن يواصل اليوم الحوار المستمر بيننا بتوافق تام واتساق، الذي حدد من قبل الرئيس ورئيس الوزراء".

ويشارك وزير الخارجية لافروف، في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي بنسخته الـ55، بمشاركة أكثر من 600 صانع قرار دولي رفيع المستوى، لمناقشة القضايا الدولية الأمنية والسياسية الأهم وعلى رأسها "العواقب المحتملة للمنافسة المتجددة ما بين القوى العظمى، التعاون عبر الأطلسي، ودور الاتحاد الأوروبي"، كما يشكل المؤتمر فرصة لإجراء لقاءات دولية رفيعة المستوى بين مختلف الدول.

وكان الوزير لافروف، قد أجرى عددا من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، من بينها لقاء مع أمين حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، كما عقد لقاء مع مفوضة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، حيث بحثا الوضع في أوكرانيا والبلقان وفنزويلا والتسوية السورية والبرنامج النووي الإيراني.