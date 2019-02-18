الكرملين يأمل أن تدافع "آر تي" عن حقوقها إثر الحظر على فيسبوك

صرح المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرى أن قناة "آر تي" قادرة عن الدفاع عن حقوقها فيما يتعلق بإغلاق الصفحات على موقع فيسبوك.

وقال بيسكوف للصحفيين: "في البداية يجب الحصول على توضيحات، بالطبع أعتقد أنه يجب على آر تي ، أن تدافع عن مصالحها وأن يحصلوا على توضيحات من هذه الشركة التي تسببت في الحظر.

ثم أشار إلى أن "آر تي" تمكنت مرارا من الدفاع عن حقوقها، وأعربت عن ثقتها في أن هذه الحالة لن تكون استثناء، وقال، أتمنى من آر تي أن تكون قادرة في الدفاع عن حقوقها، فذلك ما يجب فعله بالتأكيد.

في وقت سابق تم حجب أربعة صفحات مشاريع مستقلة لشركة Maffick Media، على الفيسبوك وهي مجموعة صحفية مستقلة مملوكة جزئيا لشركة Ruptly. تنشر المشاريع فيديو عن التاريخ والأخبار والقضايا الاجتماعية والبيئة. لم يحذر الفيسبوك عن حجبها للصفحات ولم تكشف عن سبب اتخاذ هذا القرار.

تم حظر الحسابات لعدة ساعات بعد مادة نشرت على قناة CNN، عن تلقي معلومات من المركز التحليلي جيرمان مارشال فوند. وهذا المركز التحليلي يعتبر منظمة غير حكومية تمولها أمريكا ووزارة الخارجية الألمانية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وشركات الدفاع الأمريكية وغيرها من المنظمات، كما أنه غير مرغوب بها في روسيا.

يذكر أن الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب، في السنوات الأخيرة، بات صعبا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يشير إلى الحاجة لمواجهة وسائل الإعلام الروسية، حيث تمت الإشارة إلى "سبوتنيك" و "آر تي" كتهديدين رئيسيين. وفي تعليق له على هذا القرار ، حيا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصحفيين العاملين في "آر تي" و "سبوتنيك" وبالأداء الناجح، مشيرا إلى أن اعتماد مثل هذه الوثيقة يشير إلى التدهور الواضح للأفكار حول الديمقراطية في المجتمع الغربي.