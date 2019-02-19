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11:24 19 فبراير/ شباط 2019
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    إعادة إعمار سوريا

    رئيس "روستيخ" يتحدث لـ"سبوتنيك" عما ستقدمه روسيا لإعادة إعمار سوريا

    © Sputnik . Fedaa Shahin
    روسيا
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    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (27)
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    أعرب المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزيف عن استعداد الشركة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى تزويدها بالمعدات والآلات اللازمة.

    فقد قال تشيميزوف لوكالة "سبوتنيك" خلال معرض "آيديكس-2019" في الإمارات العربية المتحدة: "أود التعليق على مجال موضوعي منفصل، هو إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. إذ تملك "روستيخ" والشركات التابعة لها صلاحيات تنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما أنها مستعدة لتزويدها بالمعدات والآلات اللازمة".

    معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019
    © Photo /
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    وأشار إلى أن إحدى المهام الأولى، التي تواجه السلطات السورية، تكمن في إعادة ربط السكك الحديدية، مؤكدا استعداد شركة "أورال فاغون زافود" الروسية لتزويد الشركاء السوريين بمجموعة واسعة من السكك الحديدية، بالكمية اللازمة لتجديد السكك الحديدية في البلاد.

    كما أبدى السوريون اهتمامهم بمعدات بناء الطرق، التي تصنعها "روستيخ"، والحديث هنا يدور في المرتبة الأولى عن آلات التحميل والجرافات القوية والجرارات الثقيلة. كما تحظى جرارات "ديت-400" مع التحكم الإلكتروني باهتمام كبير. ولفت الانتباه إلى حاجة سوريا الماسة لمثل هذه التقنيات. كما أضاف أن ممثلي سوريا زاروا مصنع "أورال فاغون زافود" للاطلاع عليها.

    وأعرب عن استعداد الجانب الروسي لتوفير المعدات اللازمة بالكامل.

    ولاحظ أن آلات "أورال فاغون زافود"، من جرارفات وآلات الحمل وآلات وضع الأنابيب، تملك إمكانيات كبيرة في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

    واقترحت الشركة الروسية كجزء من تنويع الإنتاج مشروع مصانع لفرز النفايات. وأشار تشيميزيف إلى أنه اتجاه واعد، إذ سيوفر الفرز الآلي أكثر من 100 ألف طن من النفايات الصلبة واستخراج نحو 30% من الموارد الثانوية وتتحلل النفايات المتبقية أو تحرق مع الحد الأدنى من الضرر البيئي.

    الموضوع:
    معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي (27)

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    الكلمات الدلالية:
    إعادة إعمار سوريا, شركة روستيخ, سيرغي تشيميزوف, سوريا, روسيا
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