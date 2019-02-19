موسكو: انفجارات دونيتسك الثلاثة هي محاولة من كييف لتخويف السكان

وصفت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، الانفجارات الثلاثة التي وقعت في دونيتسك، يوم أمس، بأنها تأتي متسقة ومتناسبة مع منطق الحملة الانتخابية للرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية "انطلاقا من تصريحات شهود العيان، دوت ثلاثة انفجارات في أحد أحياء دونيتسك، والذي يقع فيه مقر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية [المعلنة من طرف واحد]، اثنان منهما قرب الفندق الذي يسكنه ممثلو بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

© Sputnik . Sergey Averin طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف وسط مدينة دونيتسك

وتابع البيان "وفقا لمعطيات وزارة الطوارئ بجمهورية دونيتسك الشعبية، لم يقع ضحايا. وكما صرحت أجهزة أمن جمهورية دونيتسك الشعبية، كان سبب الانفجارات هجوم طائرات مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان "كل هذا يتسق مع منقط الحملة الانتخابية المتسارعة لبيوتر بوروشينكو، والتي تهدف بشكل رئيسي لتشتيت انتباه الناخبين عن مشاكل الاقتصاد والمجال الاجتماعي والإفقار الجماعي، والهروب العملي للسكان القادرين على العمل من البلاد، وملاحقة المؤمنين الأرثوذكسيين الأوكرانيين، وتركيز الانتباه على العمليات العسكرية في دونباس، وإلقاء مسؤولية الفشل في السياسة الخاصة على روسيا".

و أعلنت الخارجية الروسية، في بيانها،أن موسكو تطلب من الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا تقييم ما يحدث في أوكرانيا، وحث كييف على الامتثال لالتزاماتها الدولية.

وجاء في بيان الخارجية: "ندعو مرة أخرى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا لتقديم تقييم مبدئي لكل ما يحدث في أوكرانيا، وحث قيادتها على العودة إلى الميدان القانوني والالتزام الصارم بالتزاماتها الدولية. وقد تكون عواقب رفض كييف لهذه المعايير غير قابلة للإلغاء بالنسبة لكل من أوكرانيا و أوروبا ككل".