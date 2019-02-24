لافروف: لايوجد خطط لأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لايوجد خطط للقيام بأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران على الأراضي السورية.

موسكو-سبوتنيك.قال لافروف في مقابلة مع "التلفزيون الفيتنامي" وتلفزيون الصين المركزي، و"فينيكس" قبل زيارته للصين وفيتنام: "نحن لا نخطط لأعمال عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران على الأراضي السورية".

© AFP 2018 / MARWAN IBRAHIM لافروف: لايوجد إجماع بين روسيا وتركيا بشأن تصنيف التنظيمات الكردية في سوريا

وتابع الوزير: "أعربت تركيا عن قلقها إزاء التهديد لأمنها، والحكومة السورية تحتج ضد وجود الجيش التركي على أراضي الدولة.

ومع ذلك، فقد أيدت "صيغة أستانا"، إنه قرار براغماتي ساعد في تحقيق ما لا يمكن لأحد فعله لضمان وقف إطلاق نار حقيقي على معظم سوريا وضمان بدء حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة المسلحة".

كما و تحدث لافروف عن التنظيمات الكردية الموجودة في شمال شرق سوريا على الحدود التركية، قائلا بأنه لايوجد إجماع روسي-تركي، حول تصنيف هذه التنظيمات.

كما وأشار الى ان معظم المناطق في سوريا تشهد وقفا لإطلاق النار، في الوقت نفسه التي تبقى فيها مشكلة إدلب، حيث من الضروري الفصل بين المعارضة المسلحة والإرهابيين.