لافروف: نثمن دعوة السعودية للمعارضة السورية بالمشاركة في العملية السياسية

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، في الرياض، إن العلاقات السعودية الروسية بين البلدين تشهد تطورا في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد.

وتابع الجبير، حسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" في الرياض "نقدر حضور وحضارة روسيا في العالم، وبحثنا تعزيز التعاون في مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة".

© REUTERS / POOL لافروف يزور السعودية ويلتقي العاهل سلمان بن عبد العزيز

وعن إعادة الرياض السفارة في سوريا، أكد الجبير أن الحديث عن عودة السفارة السعودية في سوريا ما زال مبكرا، "والسعودية من أكبر الدول في العالم التي تقدم مساعدات، وقدمت دعما ماليا كبيرا لأكثر من 100 دولة في العالم خلال السنوات الماضية، ونعمل على إنجاح العملية السياسية في سوريا، ودعم كافة الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل".

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العلاقات بين البلدين تشهد مزيدا من التوسع عقب زيارة الملك سلمان لروسيا خلال العام الماضي.

وتابع "ناقشت مع عادل الجبير، التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، أهمها الطاقة النووية والتجارة وتنسيق سوق النفط الدولي وأوبك +".

وثمن لافروف جهود السعودية في التسهيلات التي تقدمها للحجاج الروس في موسم الحج الماضي، وموافقتها على زيادة عدد الحجاج الروس إلى ألفين حاج.

وأوضح لافروف "بحثنا التعاون في حل القضية الفلسطينية والعمل على المبادرة السعودية، وقدمنا الدعوة للفلسطينيين والإسرائيليين لعمل مبادرة للسلام وتمت الموافقة عليها من الطرفين".

وعن سوريا، بيّن لافروف أن روسيا تعمل على دعم اللجنة الدستورية السورية، وتقديمها الدعوة لكافة الأطراف المتنازعة في سوريا للتوصل إلى اتفاق كامل، وأن روسيا لن تغيير وجهة نهجها في سوريا، ونحرص أن يقرر السوريون مصيرهم، ونثمن دعوة السعودية للمعارضة السورية بالمشاركة في العملية السياسية، مشيرا إلى وجود دول تعمل على عرقلة العملية.