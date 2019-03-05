لافروف يدعو رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة إلى موسكو

أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة لزيارة موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف: يريدون القدوم، وسيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) دعاهم للقدوم في أي وقت، نحن منفتحون للنقاش والمناقشة الصريحة"، مشيرا إلى أن لافروف والحريري بحثا "القضايا الانسانية وعودة اللاجئين والنازحين بما في ذلك من مخيم الركبان".