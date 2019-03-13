إتمام بناء 34% من خط "التيار الشمالي-2"

أعلنت شركة "غازبروم"، اليوم الأربعاء، عن إتمام بناء 34% من خط التيار الشمالي، مشيرة إلى إتمام تمديد نحو 830 كم من الأنابيب في بحر البلطيق.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة "حتى يومنا هذا، تم تمديد نحو 830 كم من الأنابيب في قاع بحر البلطيق، أي حوالي 34% من الطول الإجمالي لخط الأنابيب".



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