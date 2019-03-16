الكرملين يعلق على احتمال لقاء بوتين مع مرشح البرلمان الأوروبي تييري مارياني

© Sputnik . Vitaliy Belousov وزير الخارجية الفنلندي يبحث في موسكو قضايا الأمن الإقليمي والرقابة على التسلح

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف، ردا على سؤال في هذا الصدد، لوكالة "سبوتنيك": "هو متواجد في شبه جزيرة القرم. سنرى".

ومن جانبه أعرب رئيس جمعية "الحوار الفرنسي الروسي" وزير النقل الفرنسي السابق مرشح البرلمان الأوروبي تييري ماريان، والمتواجد حالياً في شبه جزيرة القرم، في وقت سابق عن أمله في أن يتمكن من لقاء بوتين.

ولفت بيسكوف، أن الكرملين يعتبر يوم انضمام شبه جزيرة القرم حدث تاريخي مهم ولا شك في أن يشارك بوتين في الاحتفالات.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس يعتزم زيارة شبه جزيرة القرم في ذكرى انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا، قال بيسكوف:"إنه إذا تم اتخاذ هذا القرار، فسيجري الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب".

وقامت روسيا بضم القرم عام 2014، على خلفية موجة من الاضطرابات وأعمال العنف في أوكرانيا، وبعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب بوتين استخدام القوات الروسية في أوكرانيا، وإجراء استفتاء تقرير المصير في شبه الجزيرة.