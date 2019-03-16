أكسينوف يدعو لعدم الاكتراث بالعقوبات الأمريكية الجديدة

أعلن رئيس القرم سيرغي أكسينوف أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب حادثة مضيق كيرتش هي حل غير منطقي.

وقال أكسينوف خلال مؤتمر صحفي:

"أنا شخصياً لم أعد أهتم بهذا الأمر، وأوصي الآخرين بعدم الاكتراث للقرارات غير المنطقية التي تتخذها قيادات بعض الدول، وخاصة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قال ممثل شركة "فيولينت" المصنعة لأدوات الطاقة، في شبه جزيرة القرم، التي أدرجت تحت العقوبات الأمريكية الجديدة، أنهم لن يؤثروا بشكل كبير على عمل المصنع.

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وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة قد أدرجت ثماني شركات روسية في قائمة العقوبات، بما في ذلك شركات في شبه جزيرة القرم.

ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة، فرضت العقوبات على شركتي "أوكيان بريبور" و"زفيزدا" من سان بطرسبورغ، ومصنع زيلينودولسك في جمهورية تتارستان، ومصنع لبناء السفن في ياروسلافل ، وشركات في شبه جزيرة القرم — "فيولينت"، "كونسول ستروي"، "نوفيي برويكتي" ومكتب التصميم والتكنولوجيا "سودوكومبوزيت".