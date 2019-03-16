بالصور... ميدالية أخرى من نصيب روسيا في بطولة العالم للبياثلون

فاز المنتخب الروسي بالمركز الثالث في بطولة العالم في رياضة البياثلون التي أقيمت في مدينة اوسترسوند السويدية.

ومثل روسيا في السباق كل من الرياضي ماتفي إليزيف، ونيكيتا بورشنيف، وديمتري ماليشكو، وألكساندر لوغينوف.

ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للبياثلون فقد كان المركز الثاني من نصيب الفريق الألماني المكون من اللاعب إريك ليسر، رومان ريس، أرند بيفر وبينديكت دول.

وفاز بالمركز الأول المنتخب النرويجي الذي مثله كل من لارس هيلغي بيركيلاند، وفيتلي شوستاد كريستيانسن، وتارجا بي، ويوهانس بي.

© Sputnik . Alexey Filippov العداء الروسي ألكساندر لوغينوف

يذكر أن هذه الميدالية الثانية التي تفوز بها روسيا خلال بطولة العالم المقامة في اوسترسوند، ففي 9 آذار/ مارس الجاري فاز الكسندر لوغينوف بالميدالية الفضية في سباق العدو.

وستستمر بطولة العالم للبياثلون (IBU) حتى 17 آذار / مارس الجاري.