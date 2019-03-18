بوتين يصل إلى القرم بمناسبة الذكرى الخامسة لعودتها إلى روسيا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة لعودة شبه الجزيرة إلى روسيا الاتحادية، حيث سيشارك أيضا في افتتاح محطات جديدة للطاقة الحرارية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich في الذكرى الخامسة لعودة القرم...إنجازات روسيا في البر والبحر والجو

وقال الكرملين في بيان مساء الأحد: "سيشارك الرئيس الروسي بافتتاح محطة الطاقة الحرارية بالاكلافسكايا، وعبر اتصال فيديو مغلق محطة تافريتشيسكايا، بالإضافة إلى المحطة الفرعية "بورت" في شبه جزيرة تامان.

كما سيعقد الرئيس الروسي في نفس اليوم في المدينة لقاء مع ممثلي سكان جمهورية القرم وسيفاستوبول، بالإضافة إلى مشاركته في الاحتفالات المكرسة للذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء القرم عام 2014، وعودة شبه الجزيرة إلى روسيا.

الجدير بالذكر أن إقليم شبه جزيرة القرم عاد "إقليميا روسيا فيدراليا"، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه الجزيرة وسيفاستوبول، وأصبحت المنطقتان ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 مارس/آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة "سيفاستوبول".