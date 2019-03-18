الخارجية الروسية: الموقف الأمريكي يعرقل تنفيذ اتفاقيات بوتين وترامب في هلسنكي

أعلن مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، جورجي بوريسينكو، اليوم الإثنين، أن موقف الولايات المتحدة يمنع تنفيذ الاتفاقيات التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

وقال بوريسينكو خلال افتتاح المؤتمر الجامعي الثالث في جامعة موسكو الدولية "لقد أدى موقف زملائنا الأمريكيين إلى تعليق كل بنود الاتفاق التي تم توصل إليها في لقاء هلسنكي بين الرئيسين الروسي والأمريكي".

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي وخلال هذا اللقاء تحدث الرئيسان في بداية الأمر مع بعضهما البعض في صيغة ضيقة، ثم تناولا طعام الغذاء في صيغة موسعة، وأجابا بعد ذلك على أسئلة الصحفيين، حيث أعربا عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما.