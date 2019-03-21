لحظة اعتراض مقاتلتين روسيتين لقاذفة أمريكية فوق البلطيق (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لمقاتلة "سو-27" وهي تعترض قاذفة أمريكية من نوع "B-52" فوق بحر البلطيق.

مقطع الفيديو الذي لم تتجاوزه مدته الـ10 ثوان تم نشره على موقع الوزارة الخاص على "اليوتيوب".

وجاء فيه بأن أجهزة الرصد والرادار الروسية رصدت الطائرة على مسافة من الحدود الروسية، حيث تم الإيعاز لمقاتلتين من طراز "سو-27" لمرافقتها.

وأضاف التقرير بأن المقاتلة الأمريكية غيرت مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية لتعود المقاتلتان الروسيتان إلى قواعدها.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأميركية حتى الآن.