الطائرة الروسية الأكثر شعبية تغزو العالم

ويشار إلى أن الراغبين في شراء طائرة التدريب والقتال الخلابة هذه اصطفوا في طوابير طويلة.

© Sputnik . Ilja Pitalev طائرة مثالية تحارب الإرهاب في سوريا

ووصف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، هذه الطائرة بأنها طائرة التدريب النفاثة الحديثة الأكثر مبيعا وشعبية في العالم، مشير إلى أنها تنجح بتحقيق مهمتها ولا يعد ثمنها غاليا.

ويقول الخبير العسكري الروسي ألكسندر ميخايلوف إن طائرة "ياك-130" تتمتع بما يؤهلها لغزو أسواق العالم للأسلحة، خصوصا أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، وذلك لأنها قادرة على تعليم الطيارين استخدام جميع أنواع الطائرات الحربية الحديثة بما فيها "سو-30" و"ميغ-29" و"إف-16" و"رافال" و"يوروفايتر" و"إف-22" و"إف-35".

ويمكن قيادة طائرة "ياك-130" باليد أو أوتوماتيكيًا. وإذا لم يتمكن الطيار المتدرب من السيطرة عليها بينما فقد المدرب القدرة على العمل لسبب ما فيمكن التحكم فيها وقيادتها للهبوط من الأرض.

وتتقدم طائرة "ياك-130" على طائرات التدريب الأخرى المعروضة في سوق العالم للأسلحة مثل "هوك" البريطانية و"غولدن إيغل" الكورية الجنوبية و"إم-346" الإيطالية، في المواصفات الأساسية، فيما تتقدم هذه الطائرات على الطائرة الروسية في الثمن، فهي أغلى كثيرا. ولذلك تجنح ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين والبلدان الأخرى لاقتناء طائرات "ياك-130". ومن أجل ترسيخ هذه النزعة تنوي الشركة التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، إنشاء مركز صيانة طائرات "ياك-130" في ماليزيا وتنظيم إنتاجها محليًا وفقا لما قاله رئيس الشركة، يوري سلوسار، لـ"سبوتنيك".