أوشاكوف يعلق على طلب ترامب مغادرة الخبراء الروس لفنزويلا

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في معرض تعليقه على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الخبراء الروس بمغادرة فنزويلا، إن التعاون بين البلدين يتم في إطار العلاقات الطبيعية مع الحكومة الفنزويلية.

وأثنى أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، على ما قالته زاخاروفا أنه "قبل أن يقدم أحد ما المشورة للمغادرة من مكان ما، الوفاء بوعوده التي قدمها للمجتمع الدولي، على وجه الخصوص في سوريا، أما بخصوص فنزويلا فلا داعي للقلق. كل هذا يجري في إطار العلاقات الطبيعية مع الحكومة الشرعية الفنزويلية."

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة سوف تدرس جميع الخيارات الممكنة من أجل إجبار روسيا على مغادرة فنزويلا.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.