أول رحلة تجريبية ناجحة لطائرة "إيل 112" الروسية

صرح المكتب الصحفي التابع لمجمع الطيران الروسي "اليوشن"، أن أحدث طائرة نقل عسكرية روسية خفيفة من طراز "إيل-112بي" المصممة لتحل محل طائرات "آن-26" الأوكرانية، أجرت أول رحلة لها بنجاح.

© Sputnik . Alexey Danitshev الصين تختبر منافسة "إيل-114" الروسية

وقال المكتب لوكالة " سبوتنيك ": "في 30 آذار/مارس، أقلعت أول نموذج أولي لطائرة النقل العسكرية الخفيفة من طراز "إيل-112بي" التي جرى بناؤها بموجب عقد مع وزارة الدفاع الروسية، من مدرج مطار شركة بناء الطائرات التابعة لشركة "فاسو".

وأضاف: "لقد هبطت الطائرة".

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الروسية جاهزة لشراء 62 طائرة من هذا النوع، وتعد "إيل-112 في" طائرة نقل عسكري خفيفة، قادرة على نقل 5 أطنان من الحمولة، وهي مخصصة لنقل الجنود والمعدات الحربية والأسلحة وغيرها من أنواع الحمولة.