بوتين يدعو الشركاء الأجانب إلى التعاون في بناء السفن والاتصالات والأمن

وقال بوتين خلال مؤتمر القطب الشمالي:

"ندعو جميع الزملاء المهتمين بالعمل معنا في مجال بناء السفن، والاتصالات، والأمن، والملاحة، والبيئة، والتعدين والمصادر الحيوية. القطب الشمالي يضع أمامنا تحديات كبيرة، لا يمكن أن نواجهها بفاعلية إلا بالعمل معا".

يذكر أن منتدى القطب الشمالي الذي يعقد في سانت-بطرسبورغ، خلال يومي 9 و10 نيسان/أبريل، تحت عنوان "منطقة القطب الشمالي — ساحة حوار" يعتبر إحدى أهم الساحات المحورية لمناقشة القضايا الخاصة بمنطقة القطب الشمالي وآفاقها المستقبلية على المستوى العالمي.

والموضوع المطروح اليوم للمناقشة هو: "منطقة القطب الشمالي- محيط الفرص والإمكانيات". ويضم برنامج المناقشات ثلاثة محاور، هي: " المناطق الساحلية" و" في عرض المحيط" و" التنمية المستدامة".