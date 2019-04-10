بوتين يصحح خطأ لغويا لمترجم ويصفه ممازحا بـ"المخرب" (فيديو)

صحح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطأ لغويا للمترجم الفوري الذي كان حاضرا أثناء لقائه مع رئيس الوزراء السويدي، ستيفان ليفن، على هامش منتدى "القطب الشمالي-ساحة حوار".

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن العلاقات الاقتصادية بين موسكو وستوكهولم، ووصف بوتين رجال الأعمال السويديين بالأصدقاء.

ليقوم المترجم بتبديل تعبير بتعبير أكثر حيادية، حيث استدرك بوتين: "أنا قلت — أصدقاء، فقال — شركاء. مخرّب"، قال بوتين مازحا.

Путин на встрече с премьером Швеции назвал шведских бизнесменов друзьями, но переводчик посчитал их партнерами. «Я сказал друзей, а он — партнеры. Бандит» pic.twitter.com/TJQkhPsuDP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ٩ أبريل ٢٠١٩

وأشار بوتين الى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، وبخاصة بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي الى 30 في المئة.

وأعرب بوتين عن أمله في رؤية ممثلين عن السويد في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي القادم.