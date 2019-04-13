لافروف يعلن استعداد موسكو لبناء تعاون مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن موسكو مستعدة لبناء تعاون مع الاتحاد الأوروبي، وترى احتمال تشكيل شراكة أوروآسيوية كبيرة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف متحدثا في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع: "بالنسبة إلى أوروبا والغرب ككل، فإننا لا نزال مستعدين لبناء تعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الغربية كل على حدى"، مضيفا أن روسيا وأوروبا لديها الكثير من القواسم المشتركة تاريخيا وثقافيا.

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا:

"ما زلنا منفتحون لمواصلة بناء ما جرى الوعد به والمعلن عنه منذ فترة طويلة، وهو توفير مساحة اقتصادية وإنسانية مشتركة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ. وعلى نطاق أوسع، نرى احتمال تشكيل شراكة أوروآسيوية كبيرة، على النحو الذي اقترحه الرئيس (الروسي) بوتين، قبل بضع سنوات في قمة روسيا — آسيان في سوتشي".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والغرب قد تدهورت بسبب الوضع في أوكرانيا، وفي أواخر شهر يوليو/تموز 2014، انتقل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، من جهة فرض عقوبات على الأفراد والبرلمانيين، والشركات الروسية، واتخاذ تدابير عقابية ضدَّ قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، ورداً على ذلك أوقفت روسيا استيراد الواردات الغذائية من الدول التي فرضت العقوبات ضدَّها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج.

وتعتبر أزمة العلاقات هذه بين روسيا والغرب، الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء حقبة الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.