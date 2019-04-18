تراجع عدد الأعمال الإرهابية في روسيا 10 أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. قالت ماتفيينكو في كلمة افتتاحية بمؤتمر حول مكافحة الإرهاب الدولي:

"لقد اكتسبت روسيا خبرة عملية في مجال مكافحة الإرهاب، فعلى مدى الأعوام العشرة الأخيرة تراجع عدد الأعمال الإرهابية التي تم ارتكابها في البلاد، أرجو التركيز على هذا الرقم، بنحو 10 أضعاف".

هذا ودعت رئيسة مجلس الفيدرالية إلى مزيد من النشاط في الاستفادة من الطاقات التي تتمتع بها الهيئات ذات الصلة والتابعة لرابطة الكومنولث المستقلة.

وعلى وجه الخصوص، مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الكومنولث المستقلة والذي يمارس نشاطه استنادا إلى برنامج التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

© Sputnik . Pavel Lisitsin الأمن الروسي يقضي على مسلحين من "داعش" الإرهابي في مدينة تيومين وسط البلاد

ووفي هذا السياق قالت ماتفيينكو: "بالتأكيد، ينبغي على البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية الرائدة القيام بأداء دور هام في هذا التعاون."

يذكر أنه ينعقد، اليوم، 18 نيسان/ أبريل، في سان بطرسبورغ، مؤتمر لمكافحة الإرهاب الدولي تنظمه الجمعية البرلمانية لرابطة دول الكومنولث المستقلة والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب الدولي.

هذا ومن المخطط لأن يقوم المشاركون في هذا المؤتمر، الذي يتلخص الهدف من عقده في توحيد الجهود لوضع مناهج مشتركة لحل هذه المشكلة، بمناقشة دور الهيئات الدولية في مكافحة الإرهاب ومنع استخدام تكنولوجيات الشبكات بالإنترنت لنشر أفكار التطرف، بالإضافة إلى تطوير التشريعات فيما يتعلق بمطاردة الإرهابيين والقضاء على عمليات تمويل الإرهاب.