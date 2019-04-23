معرض "أرميا 2019"... أول عرض لطائرة روسية جديدة

وأخبر مصدر مطلع "سبوتنيك" بأن طائرة "كورسار" ستعرض للرأي العام للمرة الأولى في معرض أسلحة الجيش الروسي المقام في ريف العاصمة موسكو في الفترة 25 — 30 يونيو/حزيران 2019.

© Sputnik . Iliya Pitalev مقاتلات "سو-34" تتوارى عن مضادات الطيران في سماء أستراخان

وطائرة "كورسار" طائرة مسيرة دون طيار تستطيع الاضطلاع بمهام كثيرة. فمثلا، تستطيع طائرة "كورسار" القيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة.

وكان سيرغي أبراموف، المسؤول في شركة "روستيخ" التي صنعت إحدى المؤسسات التابعة لها طائرة "كورسار"، قد قال لـ"سبوتنيك" إن وزارة الدفاع الروسية بدأت تجرب طائرة "كورسار".

وتستطيع طائرة "كورسار" التي تزن 200 كيلوغرام أن تحلق بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة.

ويمكن أن تستخدم طائرة "كورسار" لأغراض مدنية أيضا كمراقبة البيئة ومراقبة الطرق البرية والمنشآت الاقتصادية الأخرى ومنع نشوب حرائق الغابات، والبحث عن المنكوبين وإنقاذهم.