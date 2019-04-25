بالفيديو...كيم جونغ أون يهدي بوتين سيفا

ونقلت وسائل إعلام روسية عن كيم قوله: "هذه هدية أعددتها من أجلك… السيف يجسد قوة روحي وروح شعبنا الذي يدعمك".
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 апреля 2019 г.
ومن جانبه شكر بوتين زعيم كوريا الديمقراطية، وفي المقابل قدم له عملة معدنية، لأن تقديم السكاكين كهدايا، حسب التقاليد الروسية، هو فأل سيء.
وانتهت المفاوضات بين بوتين وكيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك الروسية بعد الاجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة، ناقشا خلاله مسائل تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومشاكل التعاون الإقليمي.
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