بالفيديو...كيم جونغ أون يهدي بوتين سيفا

ونقلت وسائل إعلام روسية عن كيم قوله: "هذه هدية أعددتها من أجلك… السيف يجسد قوة روحي وروح شعبنا الذي يدعمك".

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 апреля 2019 г.

ومن جانبه شكر بوتين زعيم كوريا الديمقراطية، وفي المقابل قدم له عملة معدنية، لأن تقديم السكاكين كهدايا، حسب التقاليد الروسية، هو فأل سيء.

© Sputnik . Alexey Nikolsky الزعيم الكوري الشمالي يهدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفا يجسد قوة وروح الشعب الكوري

وانتهت المفاوضات بين بوتين وكيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك الروسية بعد الاجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة، ناقشا خلاله مسائل تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومشاكل التعاون الإقليمي.