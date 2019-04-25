حرس زعيم كوريا الشمالية يسرقون الأضواء خلال زيارته لروسيا (فيديو)

التقى، اليوم الخميس، في فلاديفوستوك الروسية، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الزيارة التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إلى روسيا تعتبر الزيارة الرسمية الأولى له.

وكعادته يرافقه عدد من الحراس الشخصيين الذين توزع عليهم مهام محددة ومخصصة، حيث قام الحراس الشخصيون للزعيم الكوري باستقباله لحظة وصول قطاره إلى فلاديفوستوك، بمسح قبضة الباب الذي سيخرج منه الزعيم وهم يهرولون قبل توقف القطار بثوان، والذي لم يكن بالأمر السهل لسائق القطار الذي توجب عليه إيقافه في منطقة السجاد الأحمر المخصصة لاستقبال الزعيم.

كما لم تخلو زيارة الزعيم من مخاطرة قام بها المصور الخاص، الذي خرج من فتحة سقف لإحدى السيارات المرافقة للموكب ليقوم بالتقاط أفضل الصور والفيديوهات لموكب الزعيم.

Личный оператор Ким Чен Ына рискует собой, высунувшись в люк авто. И все ради лучших кадров лидера во Владивостоке. Браво! pic.twitter.com/kDdSb1xXm3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

ليقوم لاحقا الحراس بتجهيز كرسي الزعيم الذي سيجلس عليه خلال لقاء الرئيس الروسي، حيث قاموا بفحصه ومسحه حتى الأرجل مستخدمين الكحول.

وانتهت المفاوضات بين بوتين وكيم جونغ أون في مدينة فلاديفوستوك الروسية بعد اجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة، ناقشا خلاله مسائل تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومشاكل التعاون الإقليمي.