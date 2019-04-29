بيسكوف: الكرملين لا يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، الذي يصل موسكو اليوم.

© Photo / وزارة الخارجية الليبية لحكومة الوفاق سيالة: بيان القاهرة حول ليبيا لا يعكس الأوضاع على الأرض

موسكو — سبوتنيك . وأجاب بيسكوف بالنفي على سؤال الصحفيين عما إذا كان الكرملين يخطط لعقد لقاء مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، الذي يصل إلى موسكو اليوم (29 من نيسان/ أبريل) لبحث الموقف الراهن في البلاد والتصعيد العسكري في العاصمة طرابلس، قائلا: "لا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أكدت اليوم الاثنين، أن العمل على تنسيق لقاء بين وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة.

هذا وصرح مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الأحد، لوكالة "سبوتنيك" بأن الوزير، محمد الطاهر سيالة، سيتوجه يوم 29 نيسان/أبريل، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس لبحث الأوضاع التي تشهدها الساحة الليبية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الأربعاء الماضي، أن موسكو تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار، معربا عن دعمها للوساطة الأممية لحل الأزمة.

هذا وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.