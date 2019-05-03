ريابكوف : فنزويلا تتصدر محادثات لافروف وبومبيو يوم 6 مايو في فنلندا

موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك":

"سيعقد الاجتماع بين لافروف وبومبيو [يوم 6 أيار/مايو الجاري] في روفانييمي. من الواضح أن فنزويلا ستكون الموضوع الرئيسي للمحادثات".

وأوضح أنه: "بالإضافة إلى ذلك، على ما يبدو، سيدور الحديث حول سوريا، وربما، حول أوكرانيا. وإذا تبقي وقت، يمكن للوزيرين التطرق إلى الموضوعات الثنائية".

يذكر أن لافروف وبومبيو، أجريا، يوم 1 أيار/مايو الجاري، اتصالا هاتفيا بحثا فيه الوضع في فنزويلا، أعلن خلاله لافروف أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأشار إلى أن "استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج، وأن الشعب الفنزويلي فقط له الحق في تقرير مصيره، الذي يتطلب الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، والذي طالبت به حكومته منذ فترة طويلة، وإن التأثير الخارجي الهدَام، خاصة التأثير العسكري، لا يمت بصلة بالعملية الديمقراطية".