فحص الصندوقين الأسودين لطائرة "سوبر جيت - 100" الروسية المنكوبة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الاثنين، عن استخراج صندوق التسجيلات الصوتية، وصندوق البيانات، الأسودين التابعين لطائرة "سوبر جيت -100" التي تعرضت لحريق في مطار شيريميتيفو بموسكو، أمس الأحد، خلف 41 قتيلا.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المتحدثة في إحاطة إعلامية: "في الوقت الحالي، تم أخذ مسجل الصوت والبيانات لمزيد من الدراسة والتحليل، وتم أخذ عينات من الوقود من خزانات الطائرات وخزان الوقود، وتسجيلات صوتية للمحادثات مع خدمة التحكم وتسجيلات كاميرات المراقبة. سيتم تحديد الفحوصات الوراثية والطبية قريبًا".

ومن جانبه صرح متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن الوزارة لا تعتزم تعليق عمل طائرة "سوبر جيت-100" بعد الكارثة التي حصلة في مطار "شيريميتيفو" بموسكو.

وأعلنت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية عن مقتل 41 شخصا، بحادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.

وكانت شركة "إيرفلوت" الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان، أن طائرة "إيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفو، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات حادث احتراق طائرة الركاب، كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم.المحتاجين إليها".